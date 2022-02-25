В зоне ЧАЭС повышен уровень радиационного излучения
Сейчас невозможно установить причины изменения радиационного фона в зоне отчуждения из-за оккупации.
В зоне ЧАЭС, которая перешла под контроль российских войск, повысился уровень радиационного излучения. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.
"Данные автоматизированной системы радиационного мониторинга зоны отчуждения, которые доступны в режиме онлайн, свидетельствуют о превышении контрольных уровней дозы гамма-излучения (красных точек) на значительном количестве пунктов наблюдения. Но сейчас невозможно установить причины изменения радиационного фона в зоне отчуждения из-за оккупации и военной борьбы на этой территории", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера, 24 февраля, российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию.
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