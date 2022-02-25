Российские диверсанты используют автомобили Нацгвардии, - ВСУ

Кроме того, российские диверсанты переоделись в форму ВС Украины.

Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил РФ, которые 24 февраля вторглись в Украину, используют автомобили Вооруженных сил Украины для глубокого проникновения в тыл украинских позиций. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Сухопутных сил ВСУ.

В частности, российские диверсанты используют два ББМ "Козак", три КрАЗа и ГАЗ-66.

В сообщении говорится, что российские диверсанты переоделись в форму ВС Украины.

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ВСУ сейчас ведут тяжелые бои с российскими войсками. На некоторых направлениях враг отброшен. Российские оккупанты продолжают продвигаться по Киевской области. Они подошли поселку Ворзель в Ирпенском районе.

По данным Генштаба ВСУ, к настоящему моменту подтверждено уничтожение нескольких самолетов и вертолетов, десятков единиц другой техники оккупантов. Есть несколько пленных оккупантов.

Среди ВСУ тоже есть потери. Так, в Одесской области в результате атаки российских войск на воинскую часть ПВО ВСУ погибли 22 человека.

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Ранее президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить Путина.

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