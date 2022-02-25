МВД: В первый день атаки России погибли двое детей

В результате нападения российскиї войск на Украину вчера погибли по меньшей мере 137 человек.

В первый день атаки России на Украину погибли двое детей, обстреляны 33 цивильных объекта, сообщили в МВД в пятницу, 25 февраля.

"Должен начать с того, что за эти сутки из-за обстрелов российских оккупантов погибли два ребенка…И это вина только РФ. Также россияне говорят, что они не стреляют по цивильным объектам – 33 цивильных объекта были обстреляны за сутки", - сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Как сообщалось, накануне в результате атаки России погибли 137 человек, еще 316 были ранены.