ВСУ уничтожили два российских танка и БМП
В районе населенного пункта Трехизбенка украинские военные уничтожили два российских танка и БМП, заставив врага отступить.
Бронегруппа вражеских войск пыталась прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Трехизбенка. Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Украинские военные уничтожили два российских танка и БМП, заставив врага отступить.
Отмечается, что ВСУ уверенно удерживают свои позиции и дают достойный отпор захватчикам.
Напомним, ВСУ отразили прорыв российских войск под Черниговом.
Также сообщалось, что украинская артиллерия разбила колонну техники РФ в районе Старобельска.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: