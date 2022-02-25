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ВСУ уничтожили два российских танка и БМП

В районе населенного пункта Трехизбенка украинские военные уничтожили два российских танка и БМП, заставив врага отступить.
ВСУ уничтожили два российских танка и БМП

Бронегруппа вражеских войск пыталась прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Трехизбенка. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Украинские военные уничтожили два российских танка и БМП, заставив врага отступить.

Отмечается, что ВСУ уверенно удерживают свои позиции и дают достойный отпор захватчикам.

Напомним, ВСУ отразили прорыв российских войск под Черниговом.

Также сообщалось, что украинская артиллерия разбила колонну техники РФ в районе Старобельска.

 

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