ВСУ уничтожили два российских танка и БМП

В районе населенного пункта Трехизбенка украинские военные уничтожили два российских танка и БМП, заставив врага отступить.

Бронегруппа вражеских войск пыталась прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Трехизбенка. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Украинские военные уничтожили два российских танка и БМП, заставив врага отступить.

Отмечается, что ВСУ уверенно удерживают свои позиции и дают достойный отпор захватчикам.

Напомним, ВСУ отразили прорыв российских войск под Черниговом.

Также сообщалось, что украинская артиллерия разбила колонну техники РФ в районе Старобельска.