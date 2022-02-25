В Черкасской области сбит вражеский самолет

Российский самолет сбили вблизи села Вознесенское, силовики ищут катапультировавшегося пилота.

Украинские военные сбили вражеский самолет возле села Вознесенское, сообщает полиция Черкасской области в пятницу, 25 февраля.

"Сегодня, 25 февраля, около 08:30 вблизи села Вознесенское Золотоношского района наши военные сбили вражеский самолет. Пилот успел капитулировать во время его падения. Просим местность обратить особое внимание на подозрительных людей, особенно в тактической или военной форме с элементами красного цвета на одежде, возможно, с видимыми травмами. Мужчина может находиться в пределах Золотоношского района и пытаться останавливать попутные транспортные средства для того, чтобы добраться до другого города", - сказано в сообщении.

Правоохранители и военные ищут пилота.

Напомним, вчера украинские военные сообщали о сбитии семи российских самолетов.