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Оккупантов, захвативших два автомобиля ВСУ в Киеве, обезвредили

Также опровержена информация об использовании врагом техники ВСУ, о которой ранее заявили в штабе Операции объединенных сил.
Оккупантов, захвативших два автомобиля ВСУ в Киеве, обезвредили

Российские военные захватили два автомобиля ВСУ и направились в центр Киева. Вслед за ними последовала колонна российских грузовиков. По состоянию на 9:45 грузовики уже обезвредили. Об этом 25 февраля сообщила  в Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр. 

"Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков", - написала Маляр.   Позже она добавила, что грузовики обезвредили.   Вместе с этим, Сухопутные войска ВСУ заявили об использовании противником украинской техники. В частности, два ББМ Казак, три КРАЗА и ГАЗ-66. Эту информацию опровергла пресс-секретарь партии Слуга народа Юлия Палийчук.

По ее словам, экипаж идентифицирован.

"Все - наши", - написала Палийчук в Telegram.

Напомним, бронегруппа вражеских войск пыталась прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Трехизбенка. Их уничтожили.

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