Оккупантов, захвативших два автомобиля ВСУ в Киеве, обезвредили
Также опровержена информация об использовании врагом техники ВСУ, о которой ранее заявили в штабе Операции объединенных сил.
Российские военные захватили два автомобиля ВСУ и направились в центр Киева. Вслед за ними последовала колонна российских грузовиков. По состоянию на 9:45 грузовики уже обезвредили. Об этом 25 февраля сообщила в Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр."Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков", - написала Маляр. Позже она добавила, что грузовики обезвредили. Вместе с этим, Сухопутные войска ВСУ заявили об использовании противником украинской техники. В частности, два ББМ Казак, три КРАЗА и ГАЗ-66. Эту информацию опровергла пресс-секретарь партии Слуга народа Юлия Палийчук.
По ее словам, экипаж идентифицирован.
"Все - наши", - написала Палийчук в Telegram.
Напомним, бронегруппа вражеских войск пыталась прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Трехизбенка. Их уничтожили.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: