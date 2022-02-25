ОП: Единственная цель РФ – уничтожить руководство

Ближайшие три дня будут ключевыми для Украины в отражении российской агрессии, считают в ОП.

Единственной целью России является уничтожение руководства Украины, заявляет советник главы Оиса президента Михаил Подоляк.

"Понятен базовый сценарий спецоперации РФ. Единственная цель – зайти в Киев и уничтожить руководство Украины, лично Владимира Зеленского. Зеленский остается в Киеве, он должен показать, что значит стойкость украинского народа", - сказал Подоляк.

Говоря об экономической ситуации, Подоляк сообщил, что коммерческие банки закрыты, государственный банковский сектор работает.

"Мобильная связь, энергетика, вода, все работает в штатном режиме. Порты все закрыты, авиасообщение закрыто. Наличие топлива – проблема, есть лимиты, дефицит топлива. В магазинах товары есть в достаточных количестве. Аптеки работают. Все критические инфраструктурные объекты взяты под особую охрану", - сказал он.

В ОП считают, что ближайшие три дня будут ключевыми для Украины в отражении российской агрессии. "Это ключевые дни, в которые станет понятно, "кто есть кто" и в этой стране, и вообще в этом регионе, и вообще в глобальном мире", - сказал Подоляк.

Ранее сегодня президент выступил с утренним видеообращением накануне предполагаемой атаки врага на Киев.