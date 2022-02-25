Жители Сум взяли в плен российского солдата

Гражданскими лицами задержан российский солдат, который "пришел забрать мирных жителей". Сумчане попытались ему объяснить, что не хотят такой "помощи".

В сети Facebookпоявилось видео, на котором гражданские лица обездвижили мужчину в военной форме РФ. Авторы видео утверждают, что события происходят в центре города Сумы, а задержанный – солдат российской армии.

Гражданские лица задали несколько вопросов задержанному о том, зачем он приехал в Украину.

"Олег, зачем вы вторглись в нашу страну? Мы не хотели войны", - слышен на видео женский голос. Мужской голос уточняет: "Зачем вы приехали, что вам сказали?". "Забрать мирных жителей", - ответил "Олег". "Мы не хотим, Олег", - говорит женщина.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Вторые сутки Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.