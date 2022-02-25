Российские Ил-76 с десантом совершили посадку в Гомеле

Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель противник решил выдвигаться с территории Беларуси.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что на белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.

"Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев", – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Отмечается, что российские военные продолжают наступательную операцию против Украины на избранных направлениях. Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и АР Крым.

По информации Генштаба, вражеские войска пытаются обойти Чернигов и совершить наступление на Киев.

"Не считаясь с потерями враг рвется в направлении Козелец-Бровары и Конотоп-Нежин-Киев. Утрачен город Конотоп. На юге противник продолжает осуществлять свои захватнические планы выйдя на рубеж Херсон, Новая Каховка, Каховка с целью удержания дамбы Северокрымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым. Ведется бой за украинский город Мелитополь", – подчеркнули в военном управлении.

На Донецком направлении ситуация без изменений: противник не получил выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, обстрелы продолжаются.

В районах Харькова и Вайлуков ведутся оборонные бои, противника удалось остановить.

Напомним, 24 февраля аэропорт в Гостомеле под Киевом захватили российские десантники, однако после ожесточенных боев украинским войскам удалось отбить стратегически важный объект.