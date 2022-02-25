Подорвал себя вместе с мостом: на Крымском перешейке погиб военный

Мост был заминирован украинскими военными с целью остановить продвижение вражеской танковой колонны.

На Крымском перешейке во время подрыва Генического автомобильного моста погиб инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун. Об этом сообщает Генштаб ВСУ

Отмечается, что мост был заминирован украинскими военными с целью остановить продвижение вражеской танковой колонны.

Виталий вышел на связь и сообщил о том, что взрывает мост. Сразу же раздался взрыв. Наш собрат погиб. Его героический поступок значительно замедлил продвижение врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону, - говорится в сообщении.

Командование морской пехоты будет ходатайствовать перед высшим командованием о присвоении матросу Скакуну Виталию Владимировичу государственной награды.

Напомним, ВСУ отразили прорыв российских войск под Черниговом.

Также сообщалось, что украинская артиллерия разбила колонну техники РФ в районе Старобельска.