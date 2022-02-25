В Германии заявили о "полной блокаде" российских банков

Европейский союз планирует изолировать Россию в финансовом отношении. Пока отдельные транзакции еще возможны.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о "полной блокаде" российских банков и фактическом прекращении бизнеса с Россией. Заявление было сделано перед встречей министров финансов европейских стран в Париже, пишет Reuters.

"Уже есть полная блокада российских банков, таким образом бизнес с Россией уже практически прекращен", - сказал Линднер.

Однако, по его словам, некоторые транзакции еще возможны.

Касательно дополнительных финансовых санкций против России, выходящих за рамки тех, которые были согласованы лидерами ЕС поздно вечером в четверг, Линднер ответил, что "все варианты" остаются на столе.

Также министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европейский союз планирует изолировать Россию в финансовом отношении.

"Мы собираемся нанести удар по российским банкам. Мы хотим изолировать Россию в финансовом отношении. Мы хотим оборвать все связи между Россией и мировой финансовой системой", - сказал он.

Напомним, накануне вечером Британия заморозила все активы российского банка с государственным участием ВТБ и ввела блокирующие санкции против российской компании Аэрофлота - запрещены полеты в королевство.