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Над Киевом ночью сбили две ракеты и один истребитель - Арестович

Утром было несколько воздушных ударов по Киеву. ПВО сбили по меньшей мере две крылатые ракеты и один самолет СУ-27.
Над Киевом ночью сбили две ракеты и один истребитель - Арестович

Ночью 25 февраля над Киевом были сбиты по меньшей мере две российские ракеты и истребитель СУ-27, пилот которого взят в плен. Об этом сообщил на брифинге советник президента Украины Алексей Арестович.

"Утром было несколько воздушных ударов. В частности, по городу Киев. Наши силы ПВО сбили по меньшей мере две крылатые ракеты и один самолет СУ-27", - рассказал он.

По словам Арестовича, летчик попал в плен, сейчас его допрашивают.

Ранее сообщалось, что под Киевом идут бои, в городе слышна стрельба.

 

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