Ехавшие в Счастье для эвакуации жителей автобусы обстреляли из Градов - ОГА

Транспорт направлялся в город Счастье, чтобы эвакуировать местных жителей. Есть ли пострадавшие, выясняется.

В Луганской области российские войска обстрелял автобусы, которые направлялись для эвакуации мирного населения. Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

"Автобусы, ехавшие в Счастье эвакуировать жителей, попали под обстрелы. Российские оккупанты накрыли их "градами", - написал он в Facebook.

Гайдай добавил, что информация о пострадавших уточняется.