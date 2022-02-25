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Ехавшие в Счастье для эвакуации жителей автобусы обстреляли из Градов - ОГА

Транспорт направлялся в город Счастье, чтобы эвакуировать местных жителей. Есть ли пострадавшие, выясняется.
Ехавшие в Счастье для эвакуации жителей автобусы обстреляли из Градов - ОГА

В Луганской области российские войска обстрелял автобусы, которые направлялись для эвакуации мирного населения. Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

"Автобусы, ехавшие в Счастье эвакуировать жителей, попали под обстрелы. Российские оккупанты накрыли их "градами", - написал он в Facebook.

Гайдай добавил, что информация о пострадавших уточняется.

 

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