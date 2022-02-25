Под Винницей ПВО сбили российскую ракету
Военные сбили российскую крылатую ракету вблизи Винницы, в городе несколько раз сегодня звучала воздушная тревога.
Под Винницей силы противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету, сообщил глава ОГА Сергей Борзов.
"Наши военные сбили российскую крылатую ракету – под Винницей! Слава ВСУ!", - написал Борзов в Facebook в пятницу, 25 февраля.
В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что украинская армия в Виннице сбила вражеский самолет.
"В Виннице сбили российский самолет!", - написал Гончаренко в телеграм.
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