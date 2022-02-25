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Под Винницей ПВО сбили российскую ракету

Военные сбили российскую крылатую ракету вблизи Винницы, в городе несколько раз сегодня звучала воздушная тревога.
Под Винницей ПВО сбили российскую ракету

Под Винницей силы противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету, сообщил глава ОГА Сергей Борзов.

"Наши военные сбили российскую крылатую ракету – под Винницей! Слава ВСУ!", - написал Борзов в Facebook в пятницу, 25 февраля.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что украинская армия в Виннице сбила вражеский самолет.

"В Виннице сбили российский самолет!", - написал Гончаренко в телеграм.

 

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