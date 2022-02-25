В тероборону привлекут мужчин старше 60 лет - Резников

Резников заявил, что вскоре Украина получит дополнительное усиление в виде современного оружия и других ресурсов от партнеров.

Принято решение привлекать в Силы теробороны патриотов старше 60 лет, которые морально и физически готовы сопротивляться и побеждать врага. Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников.

По его словам, решение согласовано с командующим Сил теробороны ВСУ бригадным генералом Юрием Галушкиным.

"30 часов идет полномасштабная атака России на наше государство. Благодаря героизму наших защитников и защитниц Украина выстояла первые, самые сложные сутки. Оккупанты понесли существенные потери. Сегодня мы будем сильнее. Ведь тысячи людей присоединяются к рядам Сил территориальной обороны и готовы давать отпор врагу", - написал Резников.

Он отметил, что только в Киеве розданы уже 18 тысяч автоматов.

По словам Резникова, вскоре Украина получит дополнительное усиление в виде современного оружия и других ресурсов от партнеров.

Министр обороны обратился ко всем гражданам Украины и украинской диаспоре.

"На официальных ресурсах и страницах в соцсетях Министерства обороны, Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и других органов власти и самоуправления публикуются доказательства преступлений российских оккупационных войск. Берите эти факты и распространяйте их через соцсети. В первую очередь – среди российских пользователей. Чтобы граждане РФ видели, что они поддерживают", - отметил Резников.

По его словам, важно распространить упомянутые факты в итальянском, немецком и венгерском медиапространстве, а также среди журналистов и должностных лиц европейских стран.

Напомним, Резников призвал украинцев вступать в ряды теробороны.

Ранее сообщалось, что более 14 тысяч резервистов теробороны призовут на месяц для учений.

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