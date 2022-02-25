Гаага будет изучать военные преступления РФ против Украины

Несмотря на то, что прокурор находится в командировке в Бангладеш в связи с одним из дел Суда, он планирует следить за событиями в Украине.

Прокурор расположенного в Гааге Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил об обеспокоенности российским вторжением в Украину и сообщил, что суд может рассматривать это дело. Об этом пишет ЕП со ссылкой на официальное заявление прокурора МУС.

По словам Хана, МУС начиная с 2015 года, от подачи заявки со стороны украинского правительства, официально имеет полномочия на расследование нарушений международного гуманитарного права, совершенных на украинской территории, включая временно оккупированные территории.

"Слежу за событиями в Украине и вокруг нее... Напоминаю всем сторонам, которые совершают насилие на украинской территории, что мой офис может реализовать свою юрисдикцию для расследования любых актов геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений, совершенных в Украине", - сказано в заявлении.

Несмотря на то, что прокурор находится в командировке в Бангладеш в связи с одним из дел Суда, он планирует следить за событиями в Украине и обещает дальнейшие шаги по расследованию этого дела.

"По моему возвращению в Гаагу я планирую выдать более подробное заявление по ситуации в Украине, прояснив мои оценки и дальнейшие шаги, которые я вижу в рамках этого дела", - добавил Хан.

Он подчеркнул, что международное преступление агрессии как таковое не может стать предметом расследования, поскольку ни Украина, ни Россия не являются сторонами Римского статута МУС. Исходя из этого, расследование может касаться только отдельных лиц, причастных к преступлениям, предусмотренным международным гуманитарным правом по индивидуальному заявлению Украины. Причем обвиняемыми могут стать те, что "совершал эти преступления, в том числе давал приказы, или вносил другой вклад в совершение таких преступлений".

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил военную спецоперацию. После этого Украину начали обстреливать из баллистических ракет. Первые удары были по военным частям и складах с боеприпасами.

Теперь танки РФ вторглись в Киев. Они передвигаются по дворах спальных районов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet