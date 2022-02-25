Генсек ООН призвал Россиию прекратить операцию против Украины

Антониу Гутерриш просит российские власти отвести войска с украинских территорий. Он считает, что кофликт все еще обратим.

В ООН обратились к России с призывом прекратить военную операцию в Украине и отвести войска. Об этом заявил в четверг, 25 февраля, генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш, пишет Интерфакс.

По его словам, конфликт все еще обратим.

"Это неприемлемо, но не необратимо. Мой призыв, как и вчера, к президенту Путину: остановите военную операцию, верните войска обратно в Россию", - заявил генсек ООН.

Также Гуттериш добавил, что "такие односторонние действия напрямую идут вразрез с Уставом ООН" и отметил, что ООН "увеличивает масштаб гуманитарных операций в Украине и близ нее".

Организация уже выделила 30 миллионов долларов на наиболее неотложные гуманитарные операции.

Напомним, суд в Гааге планирует рассматривать дело по военным действиям России против Украины.

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