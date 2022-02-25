РФ атаковала воинскую часть в Житомирской области

В результате обстрела возник пожар и начали детонировать боеприпасы. В соцсетях появились фото и видео взрывов.

Ушомирскую воинскую часть в Житомирской области атаковали российские войска. Об этом сообщил в Facebook городской голова Коростеня Владимир Москаленко.

В специальном видеообращении он уточнил, что после обстрела на складах боеприпасов начался пожар, который привел к детонации.

Москаленко подчеркнул, что радиус действия снарядов, которые хранятся в части не несет угрозы городу. Ранее Генштаб вывез ракеты дальнего поражения.

"Происходят взрывы снарядов, которые размещены в воинской части", – отметил городской голова и призвал жителей не паниковать, а также избегать прилегающих территорий.

Напомним, в результате российского удара по воинской части в селе Липецкое Одесской области погибли 22 человека.

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