Киберполиция создала спецбот для сообщений о вражеских метках на дорогах

В полиции сообщают, что можно сфотографировать точки и попасть в единственную базу на Google Maps.

Создан специальный бот для сообщений от граждан об обнаруженных метках, которые оставляют на дорогах вражеские войска и диверсанты. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Уважаемые граждане! Киберполиция создала специальный бот для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что можно сфотографировать точки и попасть в единственную базу на Google Maps.

Напомним, Мининфраструктуры призвало граждан Украины фиксировать и уничтожать оставленные российскими военными метки на дорогах и других инфраструктурных объектах страны.

Вторжение России в Украину. Онлайн

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