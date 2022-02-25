Киберполиция создала спецбот для сообщений о вражеских метках на дорогах
В полиции сообщают, что можно сфотографировать точки и попасть в единственную базу на Google Maps.
Создан специальный бот для сообщений от граждан об обнаруженных метках, которые оставляют на дорогах вражеские войска и диверсанты. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Уважаемые граждане! Киберполиция создала специальный бот для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что можно сфотографировать точки и попасть в единственную базу на Google Maps.
Напомним, Мининфраструктуры призвало граждан Украины фиксировать и уничтожать оставленные российскими военными метки на дорогах и других инфраструктурных объектах страны.
Вторжение России в Украину. Онлайн
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