КГГА призывает жителей Оболони не выходить на улицу

Есть информация о приближении активных боевых действий. Единственная возможность перемещения только в случае Воздушной тревоги.

Власти Киева призывают жителей Оболонского района столицы не выходить на улицу. В КГГА заявляют о приближении активных военных действий.

"Будьте бдительны и оставайтесь в помещениях - дома или в укрытиях. Выходить на улицу сейчас очень опасно из-за приближения врага", - говорится в сообщении.

Единственным исключением, по данным КГГА, может являться необходимость перемещения в укрытие при включении сигнала Воздушная тревога.

Напомним, в Киеве ликвидировали российских диверсантов, которые оккупировали район танками и выстрелили в жилой дом.

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