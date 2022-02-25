КГГА призывает жителей Оболони не выходить на улицу
Есть информация о приближении активных боевых действий. Единственная возможность перемещения только в случае Воздушной тревоги.
Власти Киева призывают жителей Оболонского района столицы не выходить на улицу. В КГГА заявляют о приближении активных военных действий.
"Будьте бдительны и оставайтесь в помещениях - дома или в укрытиях. Выходить на улицу сейчас очень опасно из-за приближения врага", - говорится в сообщении.
Единственным исключением, по данным КГГА, может являться необходимость перемещения в укрытие при включении сигнала Воздушная тревога.
Напомним, в Киеве ликвидировали российских диверсантов, которые оккупировали район танками и выстрелили в жилой дом.
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