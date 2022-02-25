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Украинские военные захватили российский танк

Автор появившегося в соцсетях видео утверждает, что Вооруженные силы Украины захватили российский танк Т-80БВ.
Украинские военные захватили российский танк

В соцсетях появилось видео с якобы захваченным украинским танком Т-80БВ.

" -1 танк оккупантов, +1 танк Т-80БВ в распоряжении ВСУ", - говорится в комментарии.

Что случилось с экипажем боевой машины, не уточняется.

Ранее силовики опубликовали массу видео со взятыми в плен российскими солдатами.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Вторые сутки Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.

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