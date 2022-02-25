По Украине курсируют 80% пассажирских поездов

Эвакуационный рейс Интерсити+ из Харькова планируется после 13:00.Потом курсирование скоростных поездов временно ограничат.

По Украине продолжают курсировать около 80% пассажирских поездов, однако они не соблюдают график и меняют маршруты. Об этом сообщает Укрзализныця.

"К сожалению, обеспечить соблюдение графика сейчас невозможно, поэтому поезда продолжают двигаться с задержками из-за оперативных изменений маршрутов, снижения скорости вблизи станций с бомбоубежищами и ожидания безопасного "окна" для проезда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуационный рейс Интерсити+ из Харькова планируется после 13:00.

Потом курсирование скоростных поездов временно ограничат.

Вывозить людей продолжат вагонами дальнего сообщения и региональными экспрессами.

Ранее сообщалось, что в связи с опасностью продолжения курсирования Укрзализныця отменяет ряд пригородных поездов по всей стране.