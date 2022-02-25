На Донетчине за сутки погибли четверо людей, разрушено 30 домов

В области эвакуировали детей. Их разместили в лагере Артек под Киевом. В некоторых районах стрельба продолжалась целую ночь.

В Донецкой области за последние сутки погибли четверо людей. Ранены девять человек. Также повреждено 30 домов. Об этом сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Facebook.

По его словам, за указанный период в Мариуполе: погиб 1 человек и 6 ранены, в том числе один ребенок. Там повреждено 27 домов и 5 автомобилей.

В Покровском, Мариупольская громада погибли 3 человека, ранены 2, повреждено 2 дома.

В Дружковке ранен 1 человек и поврежден 1 дом.

Также в Авдеевке 00:00 до 5:15 сохранялась тишина, но после этого начался обстрел по окрестностям. Разрушений и потерь там нет. Кроме того, ВСУ удалось задержать российского коллаборанта, который осуществлял наблюдение за ВГА.

В Очеретинской громаде с 00:00 до 07:00 также было тихо, но потом начались обстрелы позиций вблизи Новобахмутовки и Новоселовки Второй.

В Марьинской громаде обстрелы продолжались целую ночь, а сейчас наступила тишина.

"Повреждена фильтровальная станция в Новолуганске. В Сартане частично восстановлена подача электричества. В 2 ночи эвакуированных из области детей разместили в лагере Артек, под Киевом", - добавил Кириленко.

Напомним, на данный момент в Мариуполе продолжаются боевые действия по всем направлениям. Много жилых домов пострадало в ходе обстрелов.