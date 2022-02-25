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В сети появились фото обломков Су-25

На фото представлены обломки, упавшие в пригород Киева. Алена Шевцова утверждает, что это обломки сбитого российского самолета.
В сети появились фото обломков Су-25

Советник командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Алена Шевцова на своей странице в Facebook опубликовала фото обломков российского самолета, упавшего в пригороде Киева. Комментаторы под сообщением утверждают, что обломки принадлежат Су-25.

До этого появилось видео захваченного ВСУ российского танка.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Вторые сутки Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.

 

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