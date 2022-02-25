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Украинцев призвали блокировать российскую технику на улицах городов

Минобороны обратилось к гражданам с призывом выходить на улицу с флагами и показывать оккупантам, что им здесь не рады.
Украинцев призвали блокировать российскую технику на улицах городов

В Минобороны призвали украинцев выходить с флагами на улицы и блокировать российскую военную технику на улицах своих городов. Соответствующее сообщение в пятницу, 25 февраля, распространила пресс-служба Минобороны.

"Если вы видите российских военных и российскую технику на улицах своих городов и улиц – блокируйте их передвижение собственными силами. Выходите с украинскими флагами на улицы, снимайте русских оккупантов на камеры своих телефонов. Пусть они знают, что их здесь не ждут, что им будет сопротивляться абсолютно каждый. Покажите им, что они не освободители, а оккупанты на чужой земле", - говорится в сообщении.

При этом украинцев призвали не приближаться к местам, где против русских ведут бои украинские военные, чтобы не препятствовать им делать свою работу.

Напомним, накануне в СБУ рассказали, что делать гражданским в случае обстрелов.

 

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