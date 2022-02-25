Меркель осудила вторжение России в Украину

Экс-канцлер Германии впервые сделала публичное заявление после своего ухода из поста и заявила, что решение России - это вопиющее нарушение международного права.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель сделал свое первое заявление после ухода с должности, в котором осудила российскую военную операцию на Украине. Ее слова приводит агентство Zeit Online.

"Наступательная война России стала глубоким переломным моментом в европейской истории после холодной войны. Этому вопиющему нарушению международного права нет никакого оправдания, я категорически осуждаю это", - заявила Меркель.

Также она добавила, что эта война знаменует серьезный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны.

По словам Меркель, вопиющему нарушению международного права нет оправдания.

"Я осуждаю это самым серьезным образом", - заявила Меркель.

Также она выразила поддержку гражданам Украины и президенту Владимиру Зеленскому и одобрила попытки международного сообщества остановить негативное развитие событий на Украине через переговорные каналы. В частности, Меркель полностью поддержала усилия немецкого правительства, стран НАТО и ООН, направленные на прекращение военных действий в Украине.

"Эти действия находят мою полную поддержку", - заключила экс-канцлер.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию вывести войска из Украины и остановить спецоперацию, веденную президентов РФ Владимиром Путиным 24 февраля.