В России пока не планируют переговоры с Украиной

России придется рано или поздно говорить с нами о том, как прекратить боевые действия и остановить вторжение, заявил ранее Зеленский.

В Кремле пока нет информации о возможных контактах президентов России и Украины, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в пятницу, 25 февраля.

"Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Это скорее движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать. Большего пока не могу сказать", - сказал Песков о заявлении Владимира Зеленского о том, что Украине и РФ придется вести переговоры.

На вопрос журналистов, возможны ли контакты Путина и Зеленского в ближайшее время, Песков сказал: "Сейчас я об этом не могу ничего сказать". Также он заявил, что Кремль признает Зеленского президентом Украины.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Владимир Зеленский обманывает, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус.

Лавров уверяет, что никто не собирается оккупировать Украину и "никто не собирается нападать на народ Украины". По его словам, Россия решила вторгунться в Украину, чтобы в результате жители страны могли сами определять свое будущее.

"Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, с тем чтобы, освободившись от этого гнета, украинцы свободно могли бы определить свое будущее", - сказал Лавров.

"Россия готова к переговорам в любой момент, когда ВС Украины сложит оружие", - добавил Лавров.

Напомним, сегодня утром Зеленский заявил, что "России все равно придется, рано или поздно, говорить с нами, говорить о том, как прекратить боевые действия и остановить это вторжение". О нейтральном статусе он не говорил, но об єтом сообщали российские СМИ со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка.