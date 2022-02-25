Появилось видео воздушного боя Миг-29 и Су-25

На видео Миг-29 сбивает Су-25 в небе над Украиной. Автор утверждает, что Миг-29 принадлежит ВВС Украины.

В соцсетях появилось видео воздушного боя, в котором МиГ-29 сбивает Су-35.

Автор видео утверждает, что на видео украинский Миг сбивает российский Су.

"Кадры, на которых МиГ-29 ВВС Украины сбивает истребитель Су-35 ВКС орков", - говорится в комментарии к видео.

В свою очередь, советник командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Алена Шевцова на своей странице в Facebook опубликовала фото обломков упавшего самолета в пригороде Киева. Комментаторы под сообщением утверждают, что это обломки Су-25.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Вторые сутки Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.