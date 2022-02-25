В Каменец-Подольском задержали диверсантов
Нацполиция оцепила автомобиль и задержала четырех человек, которые передвигались по одной из улиц города.
В Каменец-Подольском Хмельницкой области задержали российских диверсантов. Соответствующее видео появилось в сети.
На кадрах видно, как группа из четырех людей передвигалась по одной из улиц города. Машину марки Лада остановили представители правоохранительных органов.
Полиция обезвредила боевиков.
Напомним, по состоянию на 12:20 в Киеве прекращены обстрелы. Всех диверсантов обезвредили.
Ранее по спальным районам столицы передвигались танки и стреляли по жилым домам. А также оккупанты раздавили двигающийся им навстречу автомобиль, за рулем которого был пенсионер.
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