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В Каменец-Подольском задержали диверсантов

Нацполиция оцепила автомобиль и задержала четырех человек, которые передвигались по одной из улиц города.
В Каменец-Подольском задержали диверсантов

В Каменец-Подольском Хмельницкой области задержали российских диверсантов. Соответствующее видео появилось в сети.

На кадрах видно, как группа из четырех людей передвигалась по одной из улиц города. Машину марки Лада остановили представители правоохранительных органов.

Полиция обезвредила боевиков.

Напомним, по состоянию на 12:20 в Киеве прекращены обстрелы. Всех диверсантов обезвредили. 

Ранее по спальным районам столицы передвигались танки и стреляли по жилым домам. А также оккупанты раздавили двигающийся им навстречу автомобиль, за рулем которого был пенсионер.

 

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