Появилось видео уничтоженной колонны РФ под Киевом
В сети Facebook появилось видео уничтоженной колонны российских войск в Буче – близком пригороде Киева.
"Буча, район Мельники. Разбомбили колонну техники, повредили сети, на земле трупы", - говорится в комментарии к видео.
Ранее в сети было опубликовано видео боя с Вооруженными силами РФ в Буче.
Также пользователи Facebook показывали момент ракетного обстрела Бучи.
Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Вторые сутки Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.
Вторжение России в Украину. Онлайн
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