Появилось видео уничтоженной колонны РФ под Киевом

В близком пригороде Киева ВСУ приняли бой и уничтожили колонну российской техники, утверждают пользователи сети и выкладывают соответствующее видео.

В сети Facebook появилось видео уничтоженной колонны российских войск в Буче – близком пригороде Киева.

"Буча, район Мельники. Разбомбили колонну техники, повредили сети, на земле трупы", - говорится в комментарии к видео.

Ранее в сети было опубликовано видео боя с Вооруженными силами РФ в Буче.

Также пользователи Facebook показывали момент ракетного обстрела Бучи.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Вторые сутки Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.

Вторжение России в Украину. Онлайн

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