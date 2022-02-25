Зеленский призвал европейцев вступать в украинскую армию

Президент Украины ждет европейских добровольцев, готовых помогать в обороне от РФ

Рядовые европейцы могут внести свой вклад в оборону Украины от российских захватчиков. Это можно сделать разными способами, заявил в своем видеообращении президент Владимир Зеленский.

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Он отметил, что европейские страны ввели ряд санкций против России, но действовать могут также обычные люди.

"Выходите на площади своих городов и потребуйте мира для Европы, мира для Украины, остановки этой войны. Выходите, выходите на площади и требуйте окончания войны. Это наше право. Это ваше право", - сказал Зеленский.

Президент призвал европейцев требовать от своих правительств сделать больше защиты для Украины и Европы.

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"Требуйте от своих правительств, чтобы Украина получила больше – больше финансовой, больше военной помощи. Ибо эта помощь – это помощь вам. Потому что это помощь Европе. Вы сами себе помогаете", - сказал он.

Также Зеленский сообщил, что те европейцы, кто имеет военный опыт и хочет помочь Украине, могут записаться добровольцами в украинскую армию.

"Если у вас в Европе есть боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу, где это сейчас очень нужно", - сказал президент.

Напомним, Зеленский сравнил вторжение РФ со ВМВ и призвал ужесточить санкции. Президент Украины призывает Европу реагировать быстрее и решительнее.

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