Генпрокуратура начала следствие по фактам обстрелов

Правоохранители уже задерживают военнослужащих страны-агрессора и проводят допросы. Венедиктова рассказала о ряде фактов.

Прокуратура начала расследование по факту попадания в жилой дом авиационного снаряда в Киеве, в результате которого произошел пожар. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Она отметила, что это происшествие было квалифицировано как теракт.

Венидиктова сообщила, что в Виннице также начато расследование диверсии - примерно в 6 часов утра из беспилотника было попадание в здание точки управления полетами военного аэродрома города Калиновка.

"Три человека ранены, из них двое военных, одно гражданское лицо. Квалифицировано как диверсия", - написала Венедиктова.

Она отметила, что напряженная ситуация вокруг Киева.

"Киевской областной прокуратурой уже задокументировано 12 фактов диверсий и посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Проводятся неотложные следственные действия по фиксированию и сбору доказательств факта агрессии РФ", - сообщила генпрокурор.

Также она отметила, что Харьковская областная прокуратура активно работает в уголовном производстве по факту развязывания агрессивной войны со стороны РФ.

"Проводится комплекс неотложных следственных действий, осмотры и изъятие вещественных доказательств, при наличии возможности безопасности. За последние сутки по оперативным данным полиции области, там погибли по меньшей мере семь гражданских, среди них 14-летний ребенок и женщина из Чугуева, три человека погибли на окружной дороге, двое в Волчанске", - написала Венедиктова.

При этом она отметила, что правоохранители уже задерживают военнослужащих страны-агрессора.

"На Черниговщине задержан заместитель командира взвода по техническим средствам разведки 74 мотострелковой бригады РФ. В показаниях он подтвердил, что он кадровый российский военный и получил приказ на наступление на наше государство", - говорится в сообщении.

Также Венедиктова рассказала, что накануне патрульная полиция задержала в Счастье Луганской области захваченных в плен представителей незаконных вооруженных формирований. Ночью подразделения Вооруженных Сил Украины в Херсоне во время ведения боевых действий взяли в плен двух военнослужащих вооруженных сил РФ - командира роты и ефрейтора десантников. С ними будут проводить следственные действия офицеры Службы безопасности Украины.

Также генпрокурор рассказала, что прокуратура продолжает координировать работу системы.

Напомним, минувшей ночью в многоэтажный жилой дом попал обломок ракеты, возник серьезный пожар, есть угроза разрушения дома.