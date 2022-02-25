Вооруженные силы РФ обстреляли из Града детдом в Ворзеле

Обстрел был совершен из установки Град. Убежищ в детском доме нет. Воспитанников эвакуируют.

Оккупанты обстреляли из Градов детский дом в Ворзеле Киевской области. Во время атаки в нем было 50 детей. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

"При ведении боевых действий военнослужащими Российской Федерации допущено попадание обломков от, вероятно, систем залпового огня Град в одно из помещений детского дома в г. Ворзель Киевской области, в котором находилось 50 детей", - написала она.

Генпрокурор отметила, что пострадавших в результате обстрела нет, поскольку на момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях.

Однако в детском доме нет укрытий и бомбоубежищ. Поэтому принимаются меры по эвакуации.

Также во время атаки на Ворзель под обстрел российской армии попало село Гавриловка. Оно расположено неподалеку от Ворзеля.

По данным главы Киевской ОГА Василия Володина, в результате взрывов есть 3-4 жертвы среди мирного населения, пишет Главком.

Напомним, по данным советника главы ОП Алексея Арестовича, по состоянию на 12:20 в Киеве прекращены обстрелы и обзврежены диверсанты.