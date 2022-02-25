В Киеве желающим раздают оружие без проверки документов

Средства обороны получают бойцы, вступившие в ряды территориальной обороны Украины. Уже выдано 18 тысяч автоматов

В Оболонском районе Киева начали раздавать оружие без проверки документов. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На улице стоят ящики, из них каждый может подойти и взять себе оружие. Документы не проверяют.

"Приходите, мы вас будем всех встречать": вот как сейчас происходит раздача оружия на Оболони тем, кто записался в теробороны", - говорится в сообщении. Также известно, что на данный момент бойцы теробороны Киева уже получили 18 тысяч автоматов. Ранее в ВСУ заявили, что ликвидировали российских диверсантов на Оболони. Это подтвердили спикер Слуги народа Юлия Палийчук и советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По их словам, диверсанты обезврежены, а то, что они передвигались на машинах ВСУ по Киеву не соответствувало действительности.

Напомним, ранее на Оболони передвигались танки РФ. Они стреляли по жилым домам. Также российская спецтехника переехала движущийся по встречной полосе автомобиль, за рулем которого был пенсионер.