Зеленский сыронизировал по поводу переговоров с премьером Италии
Президент Владимир Зеленский иронически рассказал, что не успел в назначенное время побеседовать с премьер-министром Италии Марио Драги из-за боев. Об этом он днем в пятницу, 25 февраля, написал в Twitter.
Так, Зеленский сообщил, что в 10:30 на подступах к Чернигову, Гостомелю и Мелитополю были тяжелые бои. Погибали люди.
"В следующий раз я попытаюсь сдвинуть график войны, чтобы поговорить с Марио Драги в конкретное время", - написал Зеленский.
Он также отметил, что Украина в это время продолжает бороться за своих людей.
Напомним, Европейский союз минувшей ночью согласовал мощный пакет санкций против РФ.
Ранее стало известно, что из-за военного вторжения РФ на территорию Украины, США и страны G7 согласовали "сокрушительные санкции" против Москвы.