Почта
 

Зеленский сыронизировал по поводу переговоров с премьером Италии

Глава государства пообещал, что в следующий раз постарается сдвинуть график войны, чтобы поговорить с Марио Драги.
Зеленский сыронизировал по поводу переговоров с премьером Италии

Президент Владимир Зеленский иронически рассказал, что не успел в назначенное время побеседовать с премьер-министром Италии Марио Драги из-за боев. Об этом он днем в пятницу, 25 февраля, написал в Twitter.

Так, Зеленский сообщил, что в 10:30 на подступах к Чернигову, Гостомелю и Мелитополю были тяжелые бои. Погибали люди.

"В следующий раз я попытаюсь сдвинуть график войны, чтобы поговорить с Марио Драги в конкретное время", - написал Зеленский.

Он также отметил, что Украина в это время продолжает бороться за своих людей.

Напомним, Европейский союз минувшей ночью согласовал мощный пакет санкций против РФ.

Ранее стало известно, что из-за военного вторжения РФ на территорию Украины, США и страны G7 согласовали "сокрушительные санкции" против Москвы.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK