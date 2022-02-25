На спецсчет Нацбанка для поддержки ВСУ за сутки поступило почти 300 млн грн

Денежные средства поступали как от бизнеса и граждан Украины, так и от международного сообщества

На спецсчет Нацбанка, открытый для сбора средств на поддержку ВСУ за сутки поступило почти 300 млн гривен (в эквиваленте). Об этом сообщает МВД.

Денежные средства поступали как от бизнеса и граждан Украины, так и от международного сообщества (в том числе из стран ЕС, США, Канады, Британии и т.д.).

Отмечается, что Нацбанк обращается в банки Украины с просьбой не взимать с клиентов комиссию за зачисление средств на спецсчет, поскольку средства направляются на помощь ВСУ.

Ранее сообщалось, что НБУ открывает спецсчет для помощи армии.