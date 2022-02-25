Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной

Российский лидер заинтересован в переговорном процессе с украинскими властями "на высоком уровне".

Президент России Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Москва заинтересована в переговорах с Киевом на высоком уровне. Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на CCTV.

Ранее в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге провести переговоры.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал призыв украинского лидера "движением в сторону позитива, которое предстоит проанализировать".

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова к переговорам в любой момент, когда ВСУ сложат оружие".

Напомним, 24 февраля президент РФ объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого территория Украины подверглась атаке российских войск.