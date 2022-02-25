РФ готова на переговоры с Украиной в Минске

Москва нацелена на переговорный процесс с Киевом в контексте "демилитаризации и денацификации Украины".

Россия готова провести переговоры с Украиной в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс-Украина.

"Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь "ЛНР" и "ДНР", в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", – подчеркнул Песков.

По его словам, в этом контексте в ответ на предложение украинского лидера Путин готов направить в столицу Беларуси российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров.

Ранее, во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином Путин заявил, что заинтересован в переговорах с Украиной на высоком уровне.

Напомним, 24 февраля президент РФ объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого территория Украины подверглась атаке российских войск.