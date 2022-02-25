Российские корабли вблизи Одессы подбили два иностранных судна

Корабль под флагом Молдовы загорелся в 12 милях от порта Южный, а панамское судно - в самом порту.

Вблизи украинского порта Южный в Одесской области российским кораблем был подбит бункеровщик Миллениум Спирит под флагом Молдовы. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Сначала были данные, что корабль шел под флагом Румынии, однако, по уточненным данным, флаг был молдавским.

"Бункеровщик Миллениум Спирит под флагом Молдовы в 12 милях от порта Южный был подбит российским кораблем", - написал Залужный.

Он также добавил, что обстоятельства выясняются, связи с судном нет.

Тем временем, в военно-морском агентстве Молдовы сообщили, что на борту корабля вспыхнул пожар, спасательное оборудование и шлюпки были уничтожены, экипаж корабля покинул судно в одних спасательных жилетах. Экипаж судна – граждане Российской Федерации. А оператором судна является юридическое лицо из Украины.

Также сегодня в Мининфраструктуры сообщили, что в морпорту Южный горит судно Namura Queen(под флагом Панамы) после попадания ракеты.

"В 12:55 на якорной стоянке №358 произошло попадание ракеты в кормовую часть т/х NamuraQueen. Судно под флагом Панамы направлялось в порт Южный под погрузку зерна. В настоящее время известно о выведении из строя части оборудования. На судне пожар, вызван пожарный буксир. Буксир P&O STAR выдвинулся на помощь", - говорится в сообщении.

В Мининфраструктуры также отметили, что ситуация контролируется.