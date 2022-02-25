Командующим Нацгвардией Украины назначен Юрий Лебедь

Юрий Лебедь назначен указом Владимира Зеленского командующим Национальной гвардией Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Нацгвардией Украины. Соответствующий указ №73/2022 обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Лебедя Юрия Анатольевича командующим Национальной гвардии Украины", - говорится в документе.

Напомним, 28 января, Владимир Зеленский уволил командующего Нацгвардии генерал-полковника Николая Балана, который написал рапорт об отставке с должности в связи со стрельбой на заводе в Днепре, которую устроил солдат Нацгвардии, застрелив пять человек, в том числе четырех сослуживцев и гражданскую. Вскоре он был задержан.

Лебедь тогда был назначен исполняющим обязанности командующего Национальной гвардией Украины.