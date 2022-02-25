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Командующим Нацгвардией Украины назначен Юрий Лебедь

Юрий Лебедь назначен указом Владимира Зеленского командующим Национальной гвардией Украины.
Командующим Нацгвардией Украины назначен Юрий Лебедь

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Нацгвардией Украины. Соответствующий указ №73/2022 обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Лебедя Юрия Анатольевича командующим Национальной гвардии Украины", - говорится в документе.

Напомним, 28 января, Владимир Зеленский уволил командующего Нацгвардии генерал-полковника Николая Балана, который написал рапорт об отставке с должности в связи со стрельбой на заводе в Днепре, которую устроил солдат Нацгвардии, застрелив пять человек, в том числе четырех сослуживцев и гражданскую. Вскоре он был задержан.

Лебедь тогда был назначен исполняющим обязанности командующего Национальной гвардией Украины.

 

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