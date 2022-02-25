Российские войска выдвинулись на Киев и Нежин - СМИ

На Нежин и столицу страны направилось большое количество российской бронетехники. ВСУ дают "достойный ответ".

Под Черниговом снова начались бои. Часть российских войск, обойдя город, направилась в сторону Киева и Нежина. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мэра Чернигова Владислава Атрошенко.

"Большое количество бронетехники и личного состава пошли в обход Чернигова на Киев и Нежин", - сказал он.

Антошенко добавил, что черниговские подразделения вооруженных сил дают "достойный ответ врагу".

Напомним, утром 25 февраля тало известно, что ВСУ отразили прорыв российских войск под Черниговом. Вражеская техника была вынуждена отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку.

А до этого стало известно, что под Черниговом разбита колонна войск РФ. На автотрассе сняли горящую подбитую колонну войск захватчиков - на дороге видны мертвые тела оккупантов.