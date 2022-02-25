На Луганщине российские военные бежат с поля боя - штаб ООС
Под Беловодском украинские военные начали контрнаступление, российские подразделения спасаются бегством.
Украинская армия около полудня в пятницу, 25 февраля, прорвала позиции российских войск под Беловодском в Луганской области и начала контрнаступление, сообщает штаб ООС в Facebook.
"Сегодня в полдень в районе Беловодска украинские воины дали бой российским оккупантам. Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением", - говорится в сообщении.
Там также отметили, что понеся значительные потери, российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе идут бои, разрушены дома.
Вторжение России в Украину. Онлайн
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