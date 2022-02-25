Оккупанты за день потеряли уже более тысячи человек - ВСУ

Вооруженные Силы Украины стойко удерживают оборону.

С начала текущих суток, 25 февраля, и по состоянию на 14:40 потери оккупационных российских войск составили более тысячи человек. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.

"Такое количество потерь военнослужащих за время боевых действий Россия не несла за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала", - говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

В пресс-службе подчеркнули, что Вооруженные Силы Украины стойко удерживают оборону и будут защищать свою землю от оккупантов.

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Между тем, российские оккупанты продолжают продвигаться по Киевской области. Они подошли к поселку Ворзель в Ирпенском районе. В самом Киеве на Оболони обезвредили вражескую диверсионную группу.

В Черниговской области сегодня на менском направлении подразделения ВСУ уничтожили 20 российских танков. Еще 10-15 единиц техники оккупанты потеряли в районе Рипок.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить Путина.

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