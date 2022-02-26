Противник захватил Станицу Луганскую
Украинские войска утратили контроль над Станицей Луганской, а также населенными пунктами Крымское и Марковка в Луганской области. Об этом сообщил у себя в Фейсбук глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай.
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Также сейчас нет связи с населенным пунктом Муратово. В остальных населенных пунктах ВСУ держат ситуацию под контролем.
"Северодонецк: город готовится к обороне! Лисичанск: в городе тихо. Рубежное: тихо. Попасная: в городе тихо в отличие от ночи. Счастье: тихо. Похоронная служба прячет трупы без документов. Точное количество жертв пока не установлено", - рассказал губернатор.
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В этих и других населенных пунктах полиция следит за общественным порядком, гуманитарная ситуация разная – где-то сложная, где-то удовлетворительная. Жителей по возможности просят оставаться в укрытиях.
Напомним, Садовый сообщил о российском десанте в Бродах, СБУ отрицает. Россияне пытались захватить город Броды, сейчас уничтожением десанта занимаются ВСУ.
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