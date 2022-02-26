Жители Николаева поймали солдат РФ в подвале дома и сдали полиции
В Николаеве местные жители поймали в подвале своего многоквартирного дома вооруженных солдат РФ. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.
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Тем временем в Сумах пленного россиянина едва смогли отбить от разъяренных местных жителей.
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Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Вторые сутки Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.
Вторжение России в Украину. Онлайн
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