Жители Николаева поймали солдат РФ в подвале дома и сдали полиции

Жильцы дома разоружили воинов и сдали полиции. Тем временем в Сумах пленного россиянина едва смогли отбить от разъяренных местных жителей.

В Николаеве местные жители поймали в подвале своего многоквартирного дома вооруженных солдат РФ. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

ВНИМАНИЕ 18+. Ненормативная лексика

Тем временем в Сумах пленного россиянина едва смогли отбить от разъяренных местных жителей.

ВНИМАНИЕ 18+. Ненормативная лексика

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Вторые сутки Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.

Вторжение России в Украину. Онлайн

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet