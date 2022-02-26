В Житомирской области сбит вражеский самолет

Глава региона призывает жителей оперативно реагировать на сигналы системы оповещения и официальные сообщения об объявлении воздушной тревоги.

На Житомирщине Вооруженные силы Украины уничтожили в небе самолет российской армии. Соответствующее видео обнародовано в Сети.

Очевидцы зафиксировали, как вражеский борт падает на землю.

Тем временем глава Житомирской областной госадминистрации Виталий Бунечко предупредил жителей, что в регионе работают блокпосты и необходимо на них показать документы. Также он обратился с просьбой к населению быть сдержанными, не провоцировать конфликты, чтобы не усложнять работу военным и полицейским.

"Важно оперативно реагировать на сигналы системы оповещения и официальные сообщения об объявлении воздушной тревоги - собрать самые необходимые вещи и направляться в ближайшее хранилище", - подчеркивает он.

Напомним, вчера оккупанты атаковали Ушомирскую воинскую часть в Житомирской области. После обстрела на складах боеприпасов начался пожар, который привел к детонации.

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