Херсонщина продолжает давать отпор врагу - ОГА

В ряде районов происходят активные боевые действия. Областной оперативный штаб работает в усиленном режиме.

В Херсонской области Вооруженные силы Украины продолжают удерживать российскую армию, не давая ей возможности продвинуться внутрь региона и страны. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщил глава Херсонской областной госадминистрации Геннадий Лагута.

"Все ответственные службы, в частности ГУ ГСЧС переведены в режим повышенной готовности. Работают посменно. Все районные управления работают в таком же режиме. Держат постоянную связь с медицинской службой. Все пожары ликвидируются оперативно. Нет возможности выезда на пожар в результате обстрелов. Топлива хватает", - информировал руководитель области.

Также Лагута предоставил обновленные данные по районам.

Генический район: стрельба и активные боевые действия отсутствуют. В Новотроицком и близлежащих населенных пунктах отсутствуют электро- и водоснабжение. В самом Геническе возобновлена ​​работа электросетей. Все системы снабжения работают. Возле села Софиевка взорвано сопротивление, села Млечный Путь, Екатериновка и некоторые другие населенные пункты без света.

Скадовский и Бериславский районы: стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Все системы снабжения работают. Информация о повреждениях на сетях отсутствует. Работают аптеки, продуктовые магазины, больницы и другие важные структуры. Возобновлена ​​подача электроэнергии во многие села.

Каховский район: ведутся боевые действия в районе Казацкое-Веселое. Большие перемещения военной техники. Все системы снабжения работают. Перебоев с подачей воды, электричества, газа нет. Открытые магазины, аптеки, больницы.

Херсонский район: Восточный микрорайон обесточен уже вторые сутки. Из-за уничтожения подстанции отсутствует возможность обновления инженерных сетей. В поселке Антоновка нет газа и электроснабжения. Возможность восстановления пока отсутствует из-за активных боевых действий. Все сообщения о водоснабжении по часам являются фейковыми. По городу частично работают аптеки и продовольственные магазины. Больницы работают.

"Медицинские учреждения: 100 военных раненых. К сожалению, 8 умерли", - сообщил глава ОГА.

Напомним, накануне сообщалось, что украинские военные потеряли контроль над переправой в город Херсон. Антоновский мост захвачен после ожесточенных боев. Но сегодня утром ВСУ отвоевали областной центр у российских оккупантов.

На Херсонщине уничтожена колонна российской техники

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