Почта
 

Войска РФ устроили имитацию воздушного боя над Чернобылем

Над зоной идет имитация воздушного боя для фейковых провокационных новостей для мировых СМИ.
Войска РФ устроили имитацию воздушного боя над Чернобылем

Российская авиация проводит имитацию воздушного боя над зоной отчуждения в Чернобыле, чтобы обвинить в этом украинцев. Таким образом они готовят ряд фейковых новостей для мировых СМИ. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

"Прямо сейчас над зоной идет имитация воздушного боя. Мы имеем информацию о подготовке фейковых провокационных новостей для мировых СМИ о том, что Украина обстреливает оккупантов в Чернобыле над опасными объектами. Государство Украина не ведет боевых действий в Чернобыле", - говорится в заявлении.

Там также сообщили что радиационный фон повышен в связи с передвижением военной техники захватчика.

"Работники предприятий зоны отчуждения, до последнего оставались на объектах, ответственно выполняя свои функции по обеспечению безопасности, физической защиты, не смотря на обстоятельства", - говорится в сообщении.

О состоянии части работников объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища радиоактивных отходов неизвестно сейчас ничего не известно.

Напомним, Офис президента еще 24 февраля заявлял о захвате ЧАЭС войсками России.

Позже стало известно, что в зоне ЧАЭС повышен уровень радиационного излучения.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK