Войска РФ устроили имитацию воздушного боя над Чернобылем

Над зоной идет имитация воздушного боя для фейковых провокационных новостей для мировых СМИ.

Российская авиация проводит имитацию воздушного боя над зоной отчуждения в Чернобыле, чтобы обвинить в этом украинцев. Таким образом они готовят ряд фейковых новостей для мировых СМИ. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

"Прямо сейчас над зоной идет имитация воздушного боя. Мы имеем информацию о подготовке фейковых провокационных новостей для мировых СМИ о том, что Украина обстреливает оккупантов в Чернобыле над опасными объектами. Государство Украина не ведет боевых действий в Чернобыле", - говорится в заявлении.

Там также сообщили что радиационный фон повышен в связи с передвижением военной техники захватчика.

"Работники предприятий зоны отчуждения, до последнего оставались на объектах, ответственно выполняя свои функции по обеспечению безопасности, физической защиты, не смотря на обстоятельства", - говорится в сообщении.

О состоянии части работников объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища радиоактивных отходов неизвестно сейчас ничего не известно.

Напомним, Офис президента еще 24 февраля заявлял о захвате ЧАЭС войсками России.

Позже стало известно, что в зоне ЧАЭС повышен уровень радиационного излучения.

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