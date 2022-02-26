Диверсанты используют документы украинских разведчиков

Генерал-майор Олег Микац объяснил, как распознать подделку, и призвал уведомить об этом наших бойцов.

Диверсанты РФ используют поддельные документы сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины. Соответствующее фото обнародовал в субботу, 26 февраля, командующий оперативного командования Восток, генерал-майор Олег Микац.

Генерал также сообщает, как распознать подделку и призывает уведомить наших бойцов.

"Изготовлена на бланке исходных под фирменный бланк ГУР (так не делают). Не должен быть указано гриф ограничения (ДСК), не должен быть указан экземпляр, а также срок действия документа", - написал он.

Подделка оккупанта. Фото: facebook.com/oleg.mikats.5

Как сообщалось, в Гостомеле российский спецназ захватил воинскую часть и начал переодеваться в форму военных ВСУ.

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