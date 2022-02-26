Над Полтавой сбиты четыре российских дрона
Территориальная оборона города уничтожила вражеские беспилотные летательные объекты.
Силы территориальной обороны Полтавы в субботу, 26 февраля, сбили четыре вражеских беспилотника. Об этом информировал мэр города Александр Мамай.
"Уважаемые полтавчане! Спокойно! Только что вы слышали взрывы, это наша территориальная оборона сбила 4 дрона. Спасибо за понимание! Держимся! Следите за новостями!", - написал глава города.
Тем временем в сети появились видео, на которых слышны взрывы в Полтаве.
Как сообщалось, сегодня на Житомирщине Вооруженные силы Украины уничтожили в небе самолет российской армии.
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